Zürich - Der US-Dollar hat die am Vortag erzielten Gewinne zum Euro und zum Schweizer Franken nicht ganz halten können. Allerdings notiert die US-Devise am Donnerstagmorgen im Vergleich zum Mittwochmorgen noch klar fester. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1438 Dollar gehandelt nach 1,1425 am Vorabend. Am Mittwochmorgen waren es aber noch 1,1555 Dollar. Ein US-Dollar kostet derweil 0,8125 Franken, und damit etwas weniger als am Vorabend mit ...

