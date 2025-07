ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2704 auf 2389 Euro gesenkt. Der Luxusgüterkonzern sei "eine Tasche zu schwer geworden", schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach außerdem von ersten Anzeichen einer nachlassenden Markenwahrnehmung bei Kunden mit höherem Einkommen. Dies stimme vorsichtiger für eine Aktie, die für Anleger eigentlich ein "sicherer Hafen" sei./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000052292

