Wien (ots) -Temu, der Online-Marktplatz für günstige Produkte, wird in diesem Jahr gemeinsam mit der österreichischen Post einen praktischen Abhol- und Zustelldienst (PUDO) einführen und damit das Einkaufserlebnis für Verbraucherinnen und Verbraucher weiter verbessern.Temu und die Österreichische Post arbeiten seit 2023 eng zusammen und planen zudem, ihre Partnerschaft auf neue Märkte wie Ungarn und Bulgarien sowie weitere Länder auszuweiten."Wir freuen uns, unseren PUDO-Service nun auch weiteren Temu-Kunden anbieten zu können", so ein Sprecher der Österreichischen Post. "Neben der Bereitstellung zuverlässiger und flexibler Zustelldienste in Österreich freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit auf andere Regionen auszuweiten."Die Österreichische Post ist ein internationaler Post-, Logistik- und Dienstleistungsanbieter mit mehr als 27.000 Beschäftigten in Eurasien. Temu ist seit seiner Gründung im September 2022 auf über 90 Märkte weltweit expandiert und bietet eine große Auswahl an Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Temu zählt seit jeher zu den weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps und ist die zweitmeistbesuchte E-Commerce-Website.Temu hat kürzlich damit begonnen, lokale Verkäufer aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien auf seine Plattform einzuladen. Die Abwicklung soll dabei über lokale Lagerhäuser erfolgen. Das Unternehmen erwartet, dass künftig bis zu 80 Prozent des Umsatzes aus diesem Local-to-Local-Modell stammen werden. Dadurch erhalten Kunden eine größere Auswahl und schnellere Lieferungen und lokale Unternehmen werden unterstützt. Europäische Verkäufer haben zudem die Möglichkeit, globale Märkte zu erreichen."Eine zuverlässige und flexible Logistik ist entscheidend für das Kundenerlebnis", so ein Sprecher von Temu. "Durch die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post erweitern wir unsere Fulfillment-Kapazitäten in Eurasien und können unseren Kunden noch mehr Lieferoptionen bieten."Über die Österreichische Post:Mit einem Jahresumsatz von über 3,1 Milliarden Euro und fast 30.000 Mitarbeitern ist die Österreichische Post das größte Post- und Logistikunternehmen des Landes. Die Hauptgeschäftsbereiche sind der Transport von Paketen, Briefen, Direktwerbung und Printmedien. Das Filialnetz der Österreichischen Post umfasst rund 1.700 Geschäftsstellen und fast 1.300 24/7-Standorte, die Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Post- und Telekommunikationsdienste sowie Finanzdienstleistungen über bank99 anbieten. Die Österreichische Post ist über Tochtergesellschaften in insgesamt 14 Ländern international tätig. Sie ist in zwölf Ländern auf dem Paketmarkt aktiv und erreicht rund 150 Millionen Menschen.Als größtes Logistikunternehmen des Landes kommt die Österreichische Post ihrer Verantwortung nach, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Seit 2011 baut die Österreichische Post ihre E-Flotte für die Zustellung kontinuierlich aus. Bis 2030 wird die Zustellung in ganz Österreich vollständig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit E-Fahrzeugen erfolgen.Über Temu:Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern zusammenbringt. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliche und hochwertige Produkte anzubieten, die seinen Kundinnen und Kunden ein besseres Leben ermöglichen.Pressekontakt:Medienkontakt:presse@post.atmedia@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101825/100933785