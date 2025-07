Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt und damit an die Entwicklung der Vortage angeknüpft. Gewinnen in Japan standen Verluste in China gegenüber. An den übrigen grösseren Börsen waren die Veränderungen eher gering. Die chinesischen Märkte litten unter enttäuschenden Konjunkturdaten. Die Stimmung in den grossen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben ...

