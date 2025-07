Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.405 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, SAP und Siemens Energy, am Ende Airbus, Siemens Healthineers und Adidas.



"Der kurze Fed-Dip von gestern Abend ist am Aktienmarkt schon wieder Geschichte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die deutlichen Gewinnsteigerungen von Meta und Microsoft beflügeln die Börsen zum heutigen Handelsstart." Auch Dax und Co profitierten von der guten Stimmung an der Wallstreet. "Für den Dax bleibt das Rekordhoch zumindest in Sichtweite."



Eine Enttäuschung komme am Morgen allerdings aus China, so Altmann. "Mit dem unerwarteten Rückgang entfernt sich der Einkaufsmanagerindex für den für das Land so wichtigen Industriesektor weiter von der Expansionsschwelle von 50. Das zeigt einmal mehr, dass die Wirtschaft im Reich der Mitte weiterhin nicht rund läuft."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1451 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8733 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,20 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





