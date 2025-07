Q2-Ergebnisse weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen, solide Ausführung trotz anhaltender Schwäche in den Endmärkten. Die Nachfrage nach Energie (SiC, GaN) bleibt im Westen verhalten, hält sich jedoch in China stabil, was die Gesamttendenzen im Vergleich zum Vorjahr flach hält. Die Optoelektronik gewinnt an Dynamik, insbesondere bei Lasern für AI-bezogene Datacom, während LED und MicroLED weiterhin auf den Vorjahreswerten lasten, nach dem einmaligen Anstieg im letzten Jahr. Die Umsatzprognose für Q3 von 110-140 Mio. EUR entspricht unserer Einschätzung für eine stabile bis leicht rückläufige Entwicklung im Vergleich zum Vorquartal, vor einem stärkeren Q4, was mit der typischen Saisonalität übereinstimmt. Wir betrachten 2026 weiterhin als Übergangsjahr ohne signifikante Dynamik, mit einer breiteren Beschleunigung ab 2027. Daher beibehalten wir unsere KAUFEN-Einschätzung und das Kursziel von 20,00 EUR, unterstützt durch die klare Technologieführerschaft des Unternehmens und die Exposition gegenüber langfristigem strukturellem Wachstum im Bereich der nächsten Generation von Halbleitertrends. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





