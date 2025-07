Airbus meldet Q2 2025-Umsätze von 16,1 Mrd. EUR (0,5?% yoy), jedoch sinkt das bereinigte EBIT um 12?% yoy, wenn der einmalige Effekt von 989 Mio. EUR aus dem Bereich Defense and Space (D&S) aus dem Jahr 2024 herausgerechnet wird. Das EBIT des Geschäftsbereichs Commercial Aircraft fiel um 16?%, wobei die Auslieferungen um 6?% yoy auf 170 Einheiten zurückgingen, einschließlich eines Rückstands von 19 A320, der auf die anhaltenden Engpässe in der Lieferkette zurückzuführen ist, wodurch 60 A320 nicht ausgeliefert wurden. Trotz eines Anstiegs des EBIT um 35?% verschlechterte sich die tatsächliche operative Leistung, und das Nettoeinkommen, das um 63?% stieg, verschwindet, wenn man den Basiseffekt herausrechnet. Der Auftragseingang im Bereich D&S fiel um 16?%, was ein Warnsignal im Kontext steigender globaler Verteidigungshaushalte darstellt. Gleichzeitig stiegen die Umsätze in der Region Asien-Pazifik auf 27?% (im Vergleich zu 20?% yoy), aber die zunehmende Konkurrenz durch COMAC stellt ein langfristiges strukturelles Risiko dar, das in der Bewertung von Airbus noch nicht berücksichtigt wird. Wir stufen Airbus auf VERKAUFEN (zuvor HALTEN) herab, bei einem unveränderten Kursziel von 142,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





© 2025 AlsterResearch