PTA-News: NABAG AG: Neuer Vorstand

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NABAG AG: Neuer Vorstand

Augsburg (pta000/31.07.2025/10:12 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der NABAG AG hat Frau Ina Stahlhofen mit Wirkung ab dem 31. Juli 2025 zum Vorstand bestellt. Die Bestellung gilt zunächst für zwei Jahre. Frau Stahlhofen hat nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Augsburg (Bachelor of Arts) im Jahr 2014 erfolgreich abgeschlossen. Seitdem war sie in mehreren Funktionen bei verschiedenen Unternehmen der Finanzbranche in verantwortlichen Positionen tätig.

Der bisherige Vorstand, Herr Antonio Napolitano, hatte angeboten, sein Amt niederzulegen. Der Aufsichtsrat hat die Niederlegung mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juli 2025 angenommen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Napolitano für die geleistete Arbeit als Vorstand der NABAG AG in den letzten 10 Jahren. Vorstand und Aufsichtsrat der NABAG AG wünschen Herrn Napolitano beruflich und persönlich alles Gute!

Aussender: NABAG AG Bahnhofstraße 30 86150 Augsburg Deutschland Ansprechpartner: Ina Stahlhofen Tel.: +49 821 575394 E-Mail: info.nabag@web.de Website: www.nabag-ag.de ISIN(s): DE0006749807 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

