DJ LSEG erhöht Margenziel und kauft für 1 Mrd Pfund Aktien zurück

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat das untere Ende ihrer Margenprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem die Erträge in der ersten Jahreshälfte gestiegen sind. Das britische Börsen- und Finanzinformationsunternehmen kündigte überdies an, dass in den nächsten Monaten ein weiterer Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Pfund geplant ist.

Die LSEG erwartet nun ein währungsbereinigtes Wachstum der Marge bezogen auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 0,75 bis 1 Prozentpunkte. Die bisherige Prognose lag bei 0,5 bis 1 Prozentpunkte Wachstum.

Weiterhin plant der Konzern mit einem organischen Wachstum der Gesamteinnahmen ohne Rückflüsse von 6,5 bis 7,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen sowie einem Free Cashflow von mindestens 2,4 Milliarden Pfund.

In der ersten Jahreshälfte stiegen die Gesamteinnahmen ohne Rückflüsse auf 4,49 Milliarden Pfund von 4,20 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum und lagen damit leicht über der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung von 4,48 Milliarden Pfund.

Die Rückflüsse beziehen sich in erster Linie auf Gebühren für Inhalte Dritter, wie z. B. Börsendaten, die direkt an Kunden weitergegeben werden.

Das bereinigte EBITDA stieg von 2,04 Milliarden auf 2,22 Milliarden Pfund und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,21 Milliarden Pfund leicht.

Für das Quartal soll eine Dividende von 47 Pence pro Aktie gezahlt werden, nach 41 Pence im Vorjahr.

July 31, 2025 04:23 ET (08:23 GMT)

