Im zweiten Quartal konnte AIRBUS seinen Gewinn von 230 auf 732 Mio. Euro mehr als verdreifachen . Die Markterwartungen verfehlte man damit aber dennoch. Immerhin: JPMorgan glaubt noch an die Airline - die US-Bank hob das Kursziel von 210 auf 220 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". So we do!



