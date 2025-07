Der Gewerbe- und Industriespeicher ist mit einer Leistung zwischen 62,5 und 250 Kilowatt bei einer Kapazität von 500 Kilowattstunden erhältlich. Es lassen sich damit verschiedene Anwendungen realisieren, da das AC/DC-Design Lade-/Entladeraten von 0,5C/0,25C/0,125C ermöglicht. Unter dem Motto "Always On, Energy for All" bringt WHES einen Batteriespeicher für kommerzielle und industrielle Anwendungen auf den deutschen Markt. Es handelt sich um das Produkt "PowerCore" mit 62,5 bis 250 Kilowatt Leistung und je 500 Kilowattstunden Kapazität. Mit ein bis fünf modularen Einheiten lasse es sich auf bis ...

