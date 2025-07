FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.07.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 140 (147) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2192 (2145) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5100 (5300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VODAFONE TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 75 (80) PENCE - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1060 (1020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2885 (3280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5450 (5570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 435 (650) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES UNITE GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 800 (820) PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 475 (435) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 1300 (1035) PENCE - RBC CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2750 PENCE - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 980 (935) PENCE - 'NEUTRAL'



