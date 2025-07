Vattenfall hat im ersten Halbjahr 2025 in Deutschland Anträge für 22 neue Onshore-Windparks gestellt. Deren Gesamtleistung würde sich auf 950 MW summieren. Energiekonzern Vattenfall hat in Deutschland Anträge zur Genehmigung von 22 Windparks an Land (onshore) gestellt. Dies sei ein Schritt zur Umsetzung der 1.500-MW-Pipeline für Onshore-Wind in Deutschland, teilte Vattenfall mit. Das Unternehmen hat die Genehmigungen im ersten Halbjahr 2025 eingereicht. Vorbehaltlich der von den Behörden erteilten ...

