FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie haben sich am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten mit einem Kurssprung von knapp fünf Prozent auf 69,50 Euro an die Spitze des MDax geschoben. 2025 notieren sie damit aber immer noch leicht im Minus, während der Index der mittelgroßen Werte um mehr als 20 Prozent zugelegt hat.

Analysten wie Oliver Schwarz von Warburg Research und Geoff Haire von der Schweizer Bank UBS sehen in den Geschäftszahlen keine Überraschungen im Vergleich zu den bereits bekannten Eckdaten. Wacker Chemie hatte Mitte Juli wie auch andere Chemiekonzerne darunter Covestro und BASF wegen einer schwachen Nachfrage den Jahresausblick gesenkt.

Wie es nun am Donnerstag in einer Unternehmenspräsentation hieß, will Wacker mit einer Intensivierung des Vertriebs und Innovationen gegensteuern. Zudem sollen Investitionen reduziert und die Kosten gesenkt werden, letzteres etwas durch eine bessere Anlagenauslastung.

Anders als zum Zeitpunkt der Prognosesenkung für 2025 herrscht zudem mittlerweile Klarheit mit Blick auf die US-Zölle auf Waren aus der Europäischen Union./mis/mne/jha/