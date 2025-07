Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Großteil seiner Eröffnungsgewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.290 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Porsche und Heidelberg Materials, am Ende Siemens Healthineers, Zalando und Adidas.



"Der Dax kann keine richtige Dynamik aufbauen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zum Halbjahresende finden viele Umschichtungen statt, die derzeit eher zulasten von Aktien ausfallen." Die Investoren fokussierten sich verstärkt auf Anleihen, um sich vor den weiteren Folgen der US-Handelspolitik besser positionieren zu können.



"Derzeit ist nicht vollständig klar, ob das Thema vom Tisch ist oder noch die eine oder andere Nachwehe kommen werden", so Lipkow. "Interessant werden heute die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und einige Quartalsberichte."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1434 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8746 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,74 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur