Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mit dem Aufbau eines bundesweiten Netzes vollautomatischer Pollenmonitore begonnen. Bis 2027 sollen 16 Geräte installiert werden, um Allergiker besser mit aktuellen Polleninformationen zu versorgen, teilte der DWD am Donnerstag mit. Die Daten werden bis zu sechs Tage im Voraus bereitgestellt und helfen Betroffenen, ihre Medikation anzupassen und Aktivitäten zu planen.



Die neuen Pollenmonitore erfassen die acht wichtigsten allergenen Pollenarten wie Hasel, Erle und Gräser sowie 26 weitere Arten. Die Geräte funktionieren wie automatische Mikroskope und nutzen KI zur Identifikation der Pollen. Die Investition von rund zwei Millionen Euro könnte sich bereits im ersten Jahr amortisieren, da die volkswirtschaftlichen Kosten durch Pollenallergien auf etwa vier Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werden, so der Wetterdienst.



Standorte der Messgeräte wurden bevorzugt in urbanen Räumen ausgewählt, wo viele Allergiker leben. Acht DWD-Niederlassungen und acht weitere Großräume werden mit den Monitoren ausgestattet. Der DWD plant zudem Kooperationen mit weiteren Betreibern solcher Geräte, um die Abdeckung zu verbessern.





