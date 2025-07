Wachstum bei allen Wirtschafts- und Finanzindikatoren:

Konzernumsatz von 1.210,1 Millionen Euro (1.114,3 im 1. Halbjahr 2024);

EBITDA von 223,7 Millionen Euro (180,5 im 1. Halbjahr 2024);

EBIT von 188,4 Millionen Euro (146,6 im 1. Halbjahr 2024);

Gewinn vor Steuern von 179,4 Millionen Euro (146,3 im 1. Halbjahr 2024).

Der Vorstand von Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. Juni 2025 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 1.210,1 Millionen Euro, dies entspricht einer Steigerung von 8,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Halbjahr 2025 betrug das konsolidierte EBITDA 223,7 Millionen Euro gegenüber 180,5 Millionen Millionen Euro 2024, dies entsprach 18,5% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis Juni betrug 188,4 Millionen Euro (146,6 Millionen Euro im Jahr 2024), äquivalent zu 15,6% des Umsatzes.

Der Gewinn vor Steuern von Januar bis Juni 2025 betrug 179,4 Millionen Euro (146,3 Millionen Euro im Jahr 2024), und entsprach damit 14,8% des Umsatzes.

Im zweiten Quartal 2025, war die Leistung der Gruppe ebenfalls positiv mit einem konsolidierten Umsatz von 606,7 Millionen Euro, ein Anstieg von 8,3% im Vergleich zu 2024.

Das EBITDA betrug von April bis Juni 2025 118,4 Millionen Euro, das EBIT 99,7 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern 92,5 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2025 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 362,5 Millionen Euro positiv, während sie am 31. März 2025 bei plus 537,0 Millionen Euro lag. Die Netto-Finanzposition zum 31. Dezember 2024 belief sich auf plus 349,1 Millionen Euro.

"Unsere Strategie, die sich auf künstliche Intelligenz, Datenmanagement und Cloud konzentriert, hat auch in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ein solides Wachstum gefördert", sagte Mario Rizzante, Präsident von Reply, "womit sich unser Status als einer der Hauptakteure der Branche gefestigt hat und die Fähigkeit unserer Gruppe, die technologische Vision in einen konkreten Wert für die Kunden umzuwandeln, unter Beweis gestellt wurde."

Heute" fährt Mario Rizzante fort "revolutioniert die künstliche Intelligenz jede Branche und durchdringt die Kernprozesse. In diesem Szenario reicht die Integration intelligenter Technologien nicht aus. Man muss neue Systeme entwickeln, die in Echtzeit lernen, zusammenarbeiten und sich anpassen können und sich mit den sich ständig verändernden Bedürfnissen der Unternehmen weiterentwickeln."

Aus diesem Grund", so Rizzante abschließend, "werden wir in den kommenden Monaten entschieden in drei Richtungen investieren: Agentic AI, Silicon Shoring und vorgefertigte KI Anwendungen. Wir erachten sie als Grundlage für ein neues Software-Engineering, das auf autonomen, sicheren und skalierbaren Ökosystemen basiert. Unser Ziel ist es, verteilte KI-Architekturen aufzubauen, die in Prozesse integriert werden und diese nativ verbessern können. Von autonomen Fahrzeugen bis hin zur Energieversorgung, von der hyperpersonalisierten Bank bis hin zu intelligenten öffentlichen Dienstleistungen: Reply möchte softwaredefinierte Modelle ermöglichen, in denen die Prozesse durch KI, datengesteuerte und -unterstützte Interaktionen bereichert werden und jedes System so konzipiert wird, dass es sich im Einklang mit der Organisation selbst entwickelt."

Der für die Erstellung der Finanzberichte des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Ansprechpartner für Investor Relations

Reply

Michael Lückenkötter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

Paolo Capitelli

p.capitelli@reply.com

Tel. +390117711594