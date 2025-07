HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen vor Quartalszahlen des Diagnostik-Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die ersten Quartalsergebnisse der Life-Science-Unternehmen in den USA ließen vorsichtig optimistisch darauf schließen, dass sich die Ausgaben im Bereich Biopharma stabilisiert haben, wenn auch auf niedrigem Niveau, schrieb Harry Gillis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0015002CX3

© 2025 dpa-AFX-Analyser