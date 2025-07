Gold steigt wieder über 3.300 USD, nachdem er am Mittwoch ein Monatstief erreicht hat - Die Nachfrage nach sicheren Anlagen nimmt zu, da die Märkte sich auf die endgültigen US-Zollankündigungen vor der Frist am 1. August vorbereiten - Das technische Setup bleibt in einer Spanne zwischen 3.250 und 3.450 USD mit schwachem Momentum - Gold (XAU/USD) erholt ...

