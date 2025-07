FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4900 Pence belassen. Er rechne damit, dass das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertreffen werde, schrieb Tom Sykes in einem Ausblick am Donnerstag. Die Prognosen für die Margen und das Wachstum des Lebensmittelkonzerns dürften zudem positiv aufgenommen werden./bek/ck



