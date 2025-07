(neu: Aktienkurse und Börsenwerte)



NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Quartalsbilanzen von Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta beflügeln am Donnerstag die Aktienkurse der beiden Tech-Giganten. Im frühen New Yorker Handel schnellten Microsoft in der Spitze um mehr als 8 Prozent auf 555,45 US-Dollar nach oben. Damit überwand der Software-Riese mit dem Börsenwert erstmals die Marke von 4 Billionen Dollar und ist hinter dem Chip-Produzenten Nvidia das zweitwertvollste börsennotierte Unternehmen weltweit.

Microsoft hatte das Wachstum im vierten Quartal dank der großen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste noch einmal beschleunigt. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartung von Experten deutlich.

Die Aktien von Nvidia gewannen am Donnerstag mit dem allgemeinen Hype um die Wachstumschancen rund um Künstliche Intelligenz 1,4 Prozent hinzu. Sie schafften es in puncto Börsenwert bislang aber nicht über die Marke von 4,5 Billionen Dollar.

Auch die Geschäfte des Facebook-Konzerns Meta laufen auf Hochtouren. Mithilfe seiner Milliardengewinne aus der Online-Werbung will dieser eine Führungsposition bei Künstlicher Intelligenz erobern. Die Vision von Meta sei, "persönliche Superintelligenz für jeden" verfügbar zu machen, sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg.

An der Börse kam das sehr gut an: Der Kurs schnellte um fast 13 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von knapp 785 Dollar. Die Marktkapitalisierung näherte sich damit der Marke von 2 Billionen Dollar.

"Die USA drehen beim Thema Künstliche Intelligenz voll auf", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Microsoft zeige, dass es durch verbesserte Software mehr KI-Leistung für weniger Geld abbilden kann. Der Anstieg der Marktkapitalisierung habe ungefähr der gesamten Marktkapitalisierung des größten Softwarekonzerns Europas, SAP, entsprochen. Diese beläuft sich auf gut 300 Milliarden Euro./la/bek/jsl/jha/

US5949181045, US67066G1040, DE0007164600, US30303M1027