Daimler Truck Holding AG

Daimler Truck Holding AG: Starke Performance in Q2 - Reduzierter Ausblick für 2025



31.07.2025

Leinfelden-Echterdingen - Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") mit starker Performance auf Konzernebene im zweiten Quartal (Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite: 9,3 %) trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheit; volumenbedingte Reduzierung des Ausblicks angesichts anhaltender Marktschwäche in Nordamerika. Aufgrund der anhaltenden Marktunsicherheit in Nordamerika wird die Jahresprognose für den nordamerikanischen Class-8-Markt (schwere Nutzfahrzeuge) auf 250.000 bis 280.000 Einheiten (zuvor 260.000 bis 290.000 Einheiten) angepasst. Entsprechend der aktualisierten Gesamtmarktprognose wird das Absatzvolumen für Trucks North America nun zwischen 135.000 und 155.000 Einheiten erwartet (zuvor 155.000 bis 175.000 Einheiten). Als Resultat der niedrigeren Absatzerwartung wird die bereinigte Umsatzrendite von Trucks North America für das Gesamtjahr nun zwischen 10 % und 12 % prognostiziert (zuvor 11 % bis 13 %). Für alle anderen Segmente bleibt die Jahresprognose für 2025 unverändert. Nach der angepassten Prognose für Trucks North America wird das bereinigte EBIT auf Konzernebene nun zwischen 3,6 Milliarden € und 4,1 Milliarden € erwartet. Für das Industriegeschäft wird der Absatz nun auf 410.000 bis 440.000 Einheiten (bisher 430.000 bis 460.000 Einheiten) prognostiziert. Der Umsatz im Industriegeschäft wird voraussichtlich zwischen 44 Milliarden € und 47 Milliarden € (bisher 48 Milliarden € bis 51 Milliarden €) und die bereinigte Umsatzrendite zwischen 7 % und 9 % (bisher 8 % bis 10 %) liegen. Der Free Cash Flow im Industriegeschäft wird nun auf 1,5 Milliarden € bis 2 Milliarden € prognostiziert. Die aktualisierte Prognose basiert auf der Annahme, dass Daimler Truck weiterhin unter den Rahmenbedingungen des aktuellen United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) operieren wird und unterläge einer Revision im Falle von Änderungen der Zollsituation oder der daraus resultierenden makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie weiteren geopolitischen Entwicklungen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 lauten wie folgt: Daimler Truck Group, bereinigtes EBIT: 1.118 Mio. € (Konsensus: 1.065 Mio. €) Industriegeschäft, Umsatz: 11.767 Mio. € (Konsensus: 11.883 Mio. €) Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite: 9,3 % (Konsensus: 8,5 %) Industriegeschäft, Free Cash Flow: 20 Mio. € (Konsensus: 149 Mio. €) Für die einzelnen Segmente lauten die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 wie folgt: Trucks North America Bereinigtes EBIT: 657 Mio. € (Konsensus: 632 Mio. €) Bereinigte Umsatzrendite:12,9 % (Konsensus: 12,6 %) Mercedes-Benz Trucks Bereinigtes EBIT: 283 Mio. € (Konsensus: 284 Mio. €) Bereinigte Umsatzrendite: 5,9 % (Konsensus: 5,5 %) Trucks Asia Bereinigtes EBIT: 64 Mio. € (Konsensus: 57 Mio. €) Bereinigte Umsatzrendite: 5,4 % (Konsensus: 4,7 %) Daimler Buses Bereinigtes EBIT: 147 Mio. € (Konsensus: 131 Mio. €) Bereinigte Umsatzrendite: 10,0 % (Konsensus: 9,4 %) Financial Services Bereinigtes EBIT: 23 Mio. € (Konsensus: 50 Mio. €) Bereinigte Eigenkapitalrendite (Q1-Q2 2025): 5,2 % Die Begriffe "bereinigtes EBIT (adj. EBIT)", "bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS)", "bereinigte Eigenkapitalrendite (adj. ROE)" und "Free Cash Flow" sind im Daimler Truck Geschäftsbericht 2024 ab Seite 40 definiert.



