DJ Daimler-Truck-Chefin bekräftigt: 5.000 Jobs dürften in Deutschland wegfallen

DOW JONES--Nach dem Dissens um den konkreten Umfang der Sparmaßnahmen bei Daimler Truck in Deutschland bekräftigt die Chefin des Lkw-Herstellers den in Aussicht gestellten Stellenabbau. "Ich gehe weiterhin davon aus, dass die vereinbarten Maßnahmen zu einem Personalabbau von etwa 5.000 Stellen führen werden", sagte CEO Karin Radström während der Analystenkonferenz zum Ergebnis des zweiten Quartals. Zwar habe man sich mit den Arbeitnehmervertretern nicht auf eine konkrete Zahl verständigt. Der Jobabbau dürfte aber notwendig sein, um die zusammen beschlossene Kostensenkung von 1 Milliarde Euro jährlich bis 2030 zu erreichen, so die Managerin.

Sollte es zu dem Stellenabbau in der genannten Größenordnung kommen, würden mehr als ein Zehntel der Stellen in Deutschland von Daimler Truck wegfallen.

Radström hatte die Zahl von 5.000 betroffenen Jobs beim Kapitalmarkttag vor gut drei Wochen genannt, was für heftige Kritik beim Betriebsrat und der IG Metall geführt hat. Die vom Management genannte Zahl von 5.000 Jobs sei nicht mit dem Gesamtbetriebsrat abgestimmt beziehungsweise nicht in den getroffenen Vereinbarungen festgelegt worden, so der Betriebsrat des Nutzfahrzeugherstellers. Ziel des Gesamtbetriebsrats sei eine Steigerung der Effizienz, nicht der Abbau von Stellen - darauf habe man sich beim Sparpaket geeinigt.

August 01, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

