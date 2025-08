EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an



CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an München, 31. Juli 2025 - Der Vorstand der CANCOM SE passt aufgrund weiter anhaltender Kaufzurückhaltung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025, veröffentlicht am 31. März 2025, an. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entwickelte sich das Geschäft unter den Erwartungen des Vorstandes. Auf Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 bei rund 803,8 Mio. € (H1 2024: 835,3 Mio. €). Das EBITDA erreicht voraussichtlich einen Wert von 36,7 Mio. € (H1 2024: 55,5 Mio. €) und das EBITA den Wert von ca. 10,1 Mio. € (H1 2024: 28,7 Mio. €). Die weiter anhaltenden Marktunsicherheiten, insbesondere die wirtschaftlichen Herausforderungen im CANCOM Kernmarkt Deutschland, führen zu einer Kaufzurückhaltung der Kunden. Auf Grundlage einer heute durchgeführten Bewertung der voraussichtlichen geschäftlichen Entwicklung im verbleibenden Geschäftsjahr 2025 geht der Vorstand der CANCOM SE nunmehr von folgender Entwicklung aus: CANCOM Gruppe Aktualisierte Prognose 2025 Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. €

(bisher 1.700 bis 1.850 Mio. €) EBITDA 100 bis 110 Mio. €

(bisher 115 bis 130 Mio. €) EBITA 46 bis 56 Mio. €

(bisher 61 bis 76 Mio. €)

