Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anlegerinnen und Anleger am Tag vor dem Nationalfeiertag an die Seitenlinie zurückgezogen. War der Leitindex SMI am Donnerstag noch freundlich ins Geschäft gestartet, fiel er bald einmal ins Minus und baute die Abgaben bis Handelsende deutlich aus. Dabei schloss der Index so tief wie zuletzt Ende April. Während weitere Firmen die Bilanzen zum ersten Halbjahr veröffentlichten, ging das Warten auf den ...

