The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2025



ISIN Name

AU000000PLL5 PIEDMONT LITHIUM CDI

CA03464C1068 ANFIELD RES INC.

GB00BNDRD100 POD POINT GROUP LS -,0001

LU0227179875 SISF ASIAN SMALL.A ACC.DL





