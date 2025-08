The following instruments on XETRA do have their first trading 01.08.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.08.2025Aktien1 IT0005640286 Braga Moro Sistemi Di Energia S.p.A.2 CA03464C2058 Anfield Energy Inc.Anleihen1 US824348BV71 Sherwin-Williams Co.2 US824348BW54 Sherwin-Williams Co.3 XS2895496680 Séché Environnement S.A.4 XS3144675231 Verizon Communications Inc.5 XS3144675744 Verizon Communications Inc.6 XS3124392633 Chesnara PLC7 US55261FAZ71 M&T Bank Corp.8 US682691AL46 OneMain Finance Corp.