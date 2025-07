Grimma/Berlin - Nach dem Hubschrauberabsturz am Dienstag im sächsischen Grimma wurde am Donnerstag das dritte noch vermisste Besatzungsmitglied tot geborgen.



"Unsere Befürchtungen sind nun traurige Gewissheit, der Tod des dritten Crew-Mitglieds erfüllt die gesamte Bundeswehr und mich mit tiefer Trauer", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Abend. Damit hätten nun eine Soldatin und zwei Soldaten im Dienst für das Land ihr Leben gelassen.



Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sind auch zwei Tage nach dem Unglück noch nicht abgeschlossen. Der Minister bat "weiter um Diskretion und Zurückhaltung am Absturzort, auch um die Arbeit der noch vor Ort befindlichen Einsatzkräfte weiter ungestört zu gewährleisten".





