FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BARRANCO GOLD MINING C. A 314 CA06833H1029
AB/FROM ONWARDS 31.07.2025 21:44 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BARRANCO GOLD MINING C. A 314 CA06833H1029
AB/FROM ONWARDS 31.07.2025 21:44 CET
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