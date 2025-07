© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

Zoll-Sorgen? KI-Probleme? Von wegen! Apple steigert den Umsatz im 3. Quartal um fast 10 Prozent. Noch besser läuft es für das iPhone. Die in diesem Jahr arg gebeutelte Aktie sieht nachbörslich endlich wieder grün.Getrieben durch starke Verkaufszahlen des iPhones und eines Comebacks in China, erreichte der Tech-Gigant aus Cupertino einen Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur mit 89,3 Milliarden US-Dollar gerechnet, Apple selbst hatte einen Umsatzrückgang aufgrund von Zöllen von etwa 900 Millionen US-Dollar prognostiziert. Doch das Unternehmen übertraf nicht nur diese Erwartungen, sondern legte auch in …