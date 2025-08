Inhaber von Visa-Karten erhalten einen exklusiven bevorzugten Zugang zum Kauf von Tickets für das größte Turnier der Welt

Visa plant, lokale Unternehmen in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten dabei zu unterstützen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal zu nutzen

Jetzt ist es offiziell: Die Reise zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 beginnt mit Visa. Als offizieller Payment Technology Partner der FIFA und Weltmarktführer im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs werden Inhaber von Visa Debit-, Kredit- oder wiederaufladbaren Visa Prepaid-Karten weltweit einen exklusiven und frühzeitigen Zugang erhalten, um sich für Tickets für das am sehnlichsten erwartete Sportereignis der Welt zu bewerben. Die erste Ziehung, das Visa Presale Draw, wurde im Visa Payments Vault in Washington, D.C. angekündigt, wo Regierungsvertreter aus Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten zusammenkamen, um die trilaterale Zusammenarbeit und die verbindende Kraft des Sports auf der Visa FIFA World Cup 26 Reception zu feiern.

Robert Thomson, Senior Vice President of Global Government Affairs at Visa; Eduardo Coello, Regional President for Latin America and the Caribbean at Visa; Amy Hopfinger, Chief Business and Strategy Officer for the FIFA World Cup 2026; and Alexi Lalas, U.S. soccer legend and former national team defender, pose for a photo during the Visa FIFA World Cup 2026 reception at the Visa Payments Vault on Wednesday, July 30, 2025 in Washington, D.C. The event celebrated the tournament's global impact and Visa's role as a sponsor.

"Das Visa Presale Draw bietet Inhabern von Visa-Karten einen exklusiven, frühzeitigen Zugang zur Verlosung von Tickets und eröffnet einigen glücklichen Fans die einmalige Gelegenheit, sich ihren Platz bei diesem historischen Ereignis zu sichern", sagte Kim Lawrence, Regional President of North America bei Visa. "Je näher das Turnier rückt, desto mehr will Visa die Gemeinden und Unternehmen auf dem ganzen Kontinent dabei unterstützen, sich auf den Zustrom von Reisenden vorzubereiten, um sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Effekte des Turniers noch weit nach dem Abpfiff anhalten."

"Dies ist ein historischer Moment für Visa, denn wir definieren nicht nur neu, wie die Fans das Spiel erleben, sondern bringen sie dem Spiel durch die Möglichkeit, sich für den exklusiven Zugang zu den Tickets durch das erste Visa Presale Draw zu bewerben, auch näher als je zuvor", so Eduardo Coello, Regional President für Visa in Lateinamerika und der Karibik. "Wir setzen neue Maßstäbe für sichere Zahlungserfahrungen für Fans und es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um unser Versprechen einzulösen, als bei der größten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in der Geschichte, direkt hier in unserer Region mit Mexiko als stolzem Gastgeber."

Tolle Chancen für Fans

Vom 10. bis 19. September können sich Fans mit einer Visa-Karte, einschließlich Visa-Kredit-, Visa-Debit- und aufladbaren Visa-Prepaid-Karten, für die Teilnahme am Visa Presale Draw bewerben. Im Rahmen eines randomisierten Auswahlverfahrens haben ausgewählte Teilnehmer hier die Chance, Tickets zu kaufen, bevor der allgemeine Ticketverkauf beginnt. Karteninhaber, die am Visa Presale Draw teilnehmen möchten, benötigen eine FIFA-ID. Wenn sie noch keine ID haben, können sie diese noch heute auf FIFA.com/tickets erstellen. Diejenigen, die für den Kauf von Tickets über das Visa Presale Draw ausgewählt wurden, werden ab dem 30. September per E-Mail benachrichtigt. Sie haben dann im Oktober die Möglichkeit, während eines bestimmten Zeitfensters verfügbare Tickets zu kaufen. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Visa ist die offizielle Zahlungsmethode für den FIFA-Ticketverkauf und wird während des Vorverkaufsfensters als einzige Zahlungsmethode akzeptiert. Erfahren Sie hier mehr über das Visa Presale Draw.

"Die Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 wird immer größer und der 10. September ist ein Datum, das sich jeder Fussballfan in seinem Kalender vormerken sollte", so Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA. "Wir freuen uns sehr, auch dieses Mal wieder mit Visa zusammenzuarbeiten, um den Fans die erste Möglichkeit zu bieten, sich für einen Platz bei der größten Show der Welt zu bewerben. Ein Ticket für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist nicht einfach nur ein Ticket es ist ein Tor zum größten und spektakulärsten Turnier in unserer Geschichte. Jeder wird bei diesem Ereignis dabei sein wollen. Denken Sie daher rechtzeitig daran, Ihre FIFA-ID zu erstellen und halten Sie Ihre Visa-Karte bereit."

Unterstützung von Gemeinden und kleinen Unternehmen

Visa bietet nicht nur Inhabern von Visa-Karten aus aller Welt die Möglichkeit, sich exklusive Eintrittskarten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM zu sichern, sondern möchte auch Unternehmen dabei helfen, sich vorzubereiten, um das Beste aus diesem Ereignis herauszuholen. Visa wird Trends und Fachwissen weitergeben und so dazu beitragen, dass lokale Unternehmen, insbesondere in den Austragungsstädten von Straßenhändlern in Mexiko-Stadt über Boutiquen in Kansas City bis hin zu einer lokalen Bäckerei in Vancouver vom WM-Tourismus profitieren und die Begeisterung rund um das Turnier in dauerhaftes Wirtschaftswachstum verwandeln können. Weitere Einzelheiten zu diesen Programmen werden bekannt gegeben, sobald die Auslosung der Spiele näher rückt.

Ein einzigartiges Turnier

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht, alle Rekorde zu brechen: 48 Mannschaften, 104 Spiele an 39 Tagen in 16 ikonischen Gastgeberstädten und die ersten Spiele, die in drei verschiedenen Ländern Nordamerikas ausgetragen werden. Visa und die FIFA arbeiten bereits seit nahezu 20 Jahren zusammen, und gemeinsam wollen sie auch weiterhin Innovationen vorantreiben und den Zugang für Fans, Unternehmen und Gemeinden gleichermaßen verbessern.

