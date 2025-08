Wie Daten der World Apple and Pear Association (WAPA) zeigen, lagen die europäischen Apfelbestände am 1. Juni 2025 bei 677.000 Tonnen, das sind 74.000 Tonnen oder 9,9 % weniger als im Vorjahr, berichtet der ungarische Fachverband Obst und Gemüse (FruitVeB). Bemerkenswert ist, dass der Lagerbestand in Polen um 40 % niedriger war als im Vorjahr. Bildquelle: Pixabay Nach Angaben...

