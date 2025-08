In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erreichten die chilenischen Pflaumenexporte 34.000 Tonnen, was einem Wert von 100 Millionen USD entspricht. China ist der größte Importeur in Bezug auf Menge und Wert. Foto © PuertoC "Der asiatische Riese hat 10.385 Tonnen der Früchte im Wert von 27,4 Millionen USD erhalten", berichtet Christian von der Forst,...

