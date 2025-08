Silber bleibt in der Nähe eines Mehrwochentiefs, das am Vortag erreicht wurde - Der jüngste Durchbruch unter eine aufsteigende Handelsspanne begünstigt die XAG/USD-Bären - Jede versuchte Erholung dürfte auf starken Widerstand in der Nähe der 37,00 USD-Marke stoßen - Silber (XAG/USD) hat Schwierigkeiten, die über Nacht erzielte bescheidene Erholung ...

