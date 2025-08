Frankfurt (ots/PRNewswire) -Global New Material International Holdings Limited ("GNMI" oder "die Gruppe") (6616.HK), der weltweit führende Hersteller von Perlglanzpigmenten mit einem umfassenden Produktportfolio für Beschichtungen, Kosmetika und industrielle Anwendungen, gab den Abschluss der Übernahme des Surface-Solutions-Geschäfts ("Surface Solutions") von Merck für 665 Millionen Euro bekannt, das unter dem Markennamen "SUSONITY" weitergeführt wird. Dies stellt die größte grenzüberschreitende Transaktion im Bereich Perlglanzmaterialien in China dar und positioniert GNMI an der Spitze der globalen Industrie für Oberflächen-Hochleistungsmaterialien.Die strategische Übernahme von Surface Solutions durch GNMI erweitert die geografische Abdeckung der Gruppe und die Vertriebskanäle ihres Kerngeschäfts. Mit dem Abschluss dieser Übernahme werden die Produktionsstandorte von Surface Solutions in Gernsheim (Deutschland), Onahama (Japan) und Savannah, Georgia (USA) zu regionalen Zentren des erweiterten Geschäfts.Die Kombination von zwei sich ergänzenden Unternehmen beschleunigt die Marktdurchdringung der Gruppe in wichtigen Schlüsselmärkten, insbesondere für die globalen Sektoren Automobil und Kosmetika, indem spezialisierte Lösungen von SUSONITY für Beschichtungen, Kosmetika und industrielle Anwendungen in das Produktportfolio von GNMI integriert werden.Ertian Su, Vorsitzender von Global New Material International, sagte dazu: "Der Abschluss dieser strategischen Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer globalen Expansion dar und unterstreicht unseren Wandel von einem führenden Hersteller von Pigmenten zu einem Anbieter von umfassenden Oberflächenlösungen. Mit der Erweiterung unserer internationalen Präsenz und unseres Produktportfolios sind wir in der Lage, unsere Führungsposition entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu festigen. Wir haben eine klare Strategie, um Synergien zu erschließen und die Betriebseffizienz im gesamten erweiterten Geschäftsbereich zu steigern. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Strategie umsetzen können, um so Wachstum durch Markt- und Portfolioexpansion zu erzielen und für unsere Kunden, Partner und Aktionäre Mehrwert zu schaffen."Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck, sagte dazu: "Mit dem Abschluss dieser Transaktion schärfen wir den Fokus unseren Portfolios weiter auf technologieorientierte Geschäftsbereiche. Neben den jüngsten Übernahmen von SpringWorks Therapeutics, HUB Organoids, Unity-SC und Mirus Bio bleibt die Veräußerung nicht strategischer Geschäftsbereiche ein wichtiger Bestandteil unserer M&A-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, langfristiges Wachstum durch Innovation zu sichern."Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Electronics, fügte hinzu, "Mit der Veräußerung von Surface Solutions positionieren wir unseren Unternehmensbereich Electronics noch stärker als Anbieter von Halbleiterlösungen. Gleichzeitig bietet GNMI dem Geschäft von Surface Solutions neue Möglichkeiten. Das bedeutet, dass Mitarbeitenden eine langfristige Zukunftsperspektive geboten wird und Kunden sich auf ein breiteres Produktportfolio freuen können. Wir danken unseren Kollegen für ihre engagierte Arbeit und wertvollen Beiträge, die sie in der Vergangenheit für Merck geleistet haben, und wünschen ihnen für die Zukunft das Beste."Rund 1.100 Mitarbeitende, mehr als 600 davon in Deutschland, sind zu GNMI übergegangen. Im Rahmen der Vereinbarung mit Merck hat GNMI sowohl die Zukunft des Standorts Gernsheim als auch die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden in Deutschland bis 2032 gesichert. Darüber hinaus haben Merck und GNMI eine Reihe von Liefer- und Dienstleistungsverträgen abgeschlossen, um einen reibungslosen Übergang des Betriebs zu gewährleisten.Über Global New Material International (GNMI)Global New Material International Holdings Limited (GNMI) wurde im Jahr 2011 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller von Perlglanzpigmenten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Guangxi, China, und ist an der Börse in Hongkong notiert.Der gesamte Nettoumsatz (pro forma) des Unternehmens belief sich 2024 auf 4,776 Milliarden RMB (ca. 615 Millionen Euro). Rund 2.000 Mitarbeitende arbeiten an Produktionsstandorten in China, Korea, Deutschland, Japan und den USA. Das Unternehmen, zu dem die Marken Chesir, CQV und SUSONITY gehören, bietet ein umfassendes Lösungsportfolio - von hochwertigen Premiumprodukten bis hin zu Standardprodukten, die mithilfe von modernsten Technologien hergestellt werden. Mit einem Produktportfolio, das Glimmer (Mica), Glasflocken, Siliziumdioxid und Aluminiumoxid umfasst, bietet GNMI hochwertige Produkte für Beschichtungen, Kosmetika, Automobil- und Industrieanwendungen.Über MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Mehr als 62.000 Mitarbeitende arbeiten täglich daran, das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern, indem sie ihnen ein lebenswerteres und nachhaltigeres Leben ermöglichen. Von der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten beschleunigen, über die Entdeckung einzigartiger Behandlungsmethoden für schwere Erkrankungen bis hin zur Bereitstellung von intelligenten Geräten - Merck ist überall. 2024 erzielte Merck einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro in 65 Ländern.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsbewusstes Unternehmertum waren schon immer der Schlüssel zu Mercks technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt. So konnte das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1668 erfolgreich sein. Die Gründerfamilie ist weiterhin Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Unternehmens. Merck hält weltweit die Rechte am Namen und an der Marke Merck. 