MPC Energy Solutions setzt die strategische Agenda - bestehend aus der Portfoliooptimierung, der Reduktion der Kosten und dem Abschluss eines großen Wachstumsprojekts - Schritt für Schritt um, was sich in einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität niederschlägt und im nächsten Jahr dann zu einer ersten Ausschüttung für die Finanzperiode 2025 führen soll. Dank dieser Perspektiven hat sich die Aktie vom Jahrestief im April deutlich erholt, aber die Bewertung lässt weiter Luft nach oben.

MPC Energy entwickelt und betreibt Erneuerbare-Energien-Anlagen in Lateinamerika und der Karibik. In den ersten sechs Monaten von 2025 wurde die Stromproduktion aus dem Anlagenportfolio um 2 Prozent auf 60,5 GWh gesteigert. Bereinigt um den Verkauf einer kleinen KWK-Anlage im Rahmen der Portfoliooptimierung betrug der Zuwachs 4 Prozent. Die Anlagenerlöse sind auf dieser Basis mit 6,1 Mio. US-Dollar in etwa stabil geblieben (bereinigt: +14 Prozent), zugleich konnte das EBITDA aus dem Betrieb dank Optimierungsmaßnahmen aber um 13 Prozent auf 4,4 Mio. US-Dollar (bereinigt: +24 Prozent) gesteigert werden.

Auf Konzernebene - unter Berücksichtigung der Anteile Dritter und der Overhead-Kosten - resultierte daraus ein Halbjahresumsatz von 5,4 Mio. US-Dollar (-2 Prozent) und ein EBITDA von 2,2 Mio. US-Dollar (+36 Prozent). Die deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität ermöglichte erstmals ein positives EBIT auf Halbjahresbasis von 0,2 Mio. US-Dollar, nach -0,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Noch wichtiger ist allerdings, dass das Unternehmen melden konnte, dass die Errichtung eines Solarparks in Guatamala - mit 66 MWp die mit Abstand größte Anlage im Portfolio - Anfang Juli abgeschlossen wurde. Zwar ist die Testphase entgegen der Planung noch nicht angelaufen, da noch die Freigabe der Behörden fehlt, aber das Management rechnet mit dem Go innerhalb der nächsten Wochen.

Die Jahresprognose tangiert diese Verzögerung aber nicht negativ, da das durch höher als geplant ausfallende Beiträge aus anderen Bereichen kompensiert wird. Für 2025 wird weiterhin aus dem Anlagenbetrieb ein Umsatz von 12 bis 13 Mio. US-Dollar - der damit trotz Anlagenverkäufen nah am Vorjahresniveau (12,8 Mio. US-Dollar) liegen soll - angestrebt und das EBITDA aus dem Betrieb soll von 7,9 auf 9,0 bis 9,5 Mio. US-Dollar steigen. Für das nächste Jahr wird aus dem Solarpark in Guatemala dann isoliert ein Umsatzbeitrag von mehr als 8 Mio. US-Dollar bei einer EBITDA-Marge im laufenden Betrieb von mehr als 80 Prozent erwartet.

Dank der Profitabilitätsverbesserung und Anlagenverkäufen soll der freie Cash bis Jahresende auf 8 bis 9 Mio. US-Dollar steigen, nachdem dieser bis Mitte Juni wegen Investitionen noch auf 2,2 Mio. US-Dollar zurückgegangen ist. Auf der Basis strebt das Unternehmen im nächsten Jahr erstmals eine Ausschüttung für die Investoren an.

Fazit

MPC Energy hat große Fortschritte gemacht und den Sprung in die Profitabilität auf EBIT-Basis geschafft. Zusammen mit der Inbetriebnahme eines großen neuen Projekts und Einnahmen aus Anlagenverkäufen wird das im zweiten Halbjahr zu einem kräftigen Anstieg des frei verfügbaren Cash sorgen, was wiederum in 2026 eine erste Ausschüttung ermöglichen soll.

Und im nächsten Jahr werden Umsatz und Profit voraussichtlich stark steigen, da der neue Solarpark in Guatemala mit potenziellen Erlösen von mehr als 8 Mio. US-Dollar und einer voraussichtlichen EBITDA-Marge von mehr als 80 Prozent hochprofitabel arbeiten dürfte.

Ein gewisses Risiko für die Aktie ist die Möglichkeit, dass sich die Inbetriebnahme des Solarparks weiter verzögert, weil sich die behördliche Genehmigung noch länger verzögert. Das Management hält das aber für sehr unwahrscheinlich, weil die Anlage - die drittgrößte dieser Art in Guatemala - für das Land sehr wichtig ist, und erwartet grünes Licht in den nächsten Wochen.

Das sollte der Aktie von MPC Energy, die trotz der Kurserholung seit April mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,47 nach wie vor sehr günstig bewertet ist, einen weiteren Schub geben (aktien-globlal.de, 01.08.25, 7:40, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_mpc_energy/mpc_energy_es_geht_gut_voran-18745/

