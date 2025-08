NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Jahresausblick sei deutlicher reduziert worden als am Markt erwartet, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält es aber für möglich, dass sich der Markt schon näher an die neuen Ziele genähert hat als es der Analystenkonsens suggeriert. Die Frage sei nun, ob die Auftragseingänge ihr Tief erreicht haben. Es gebe Anzeichen dafür, dass sich die Auftragslage in den USA im Juli gebessert hat./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

© 2025 dpa-AFX-Analyser