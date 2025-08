AUD/JPY schwächt sich auf etwa 96,80 in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. - Chinas Produktionsaktivität schrumpfte im Juli, was den China-Proxy Aussie belastet. - Der dovishe Ton der BoJ und die politische Unsicherheit in Japan könnten den Abwärtstrend des Währungspaares begrenzen. - Das AUD/JPY-Paar verzeichnet leichte Verluste nahe 96,80 ...

