NZD/USD zieht am siebten Tag in Folge Verkäufer an, bedingt durch eine Kombination negativer Faktoren - Die Unsicherheit über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie Zölle belasten weiterhin den Kiwi - Die hawkische Neigung der Fed gibt dem USD Rückenwind und trägt zum anhaltenden Rückgang bei - Das Paar NZD/USD verlängert seinen Abwärtstrend ...

