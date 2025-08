EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Shareholder Value Beteiligungen AG: Shareholder Value Beteiligungen AG schließt öffentliches Aktienrückkaufangebot ab



01.08.2025 / 09:56 CET/CEST

Die Shareholder Value Beteiligungen AG ("SVB AG"), Frankfurt, hat ihr Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Der SVB AG wurden im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes insgesamt 17.915 Stückaktien angedient. Die Gesellschaft hat von der in den Angebotsbedingungen vorgesehenen Angebotserhöhung Gebrauch gemacht und alle zum Erwerb eingereichten Aktien zu einem Preis von 91,00 Euro je Aktie übernommen. Dies entspricht 2,57% Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.svb-ag.de. Frankfurt, 1.8. 2025 Shareholder Value Beteiligungen AG

Der Vorstand

Kontakt: Nils Herzing

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Barckhausstr. 1

60325 Frankfurt

Tel: +49 152 583 873 69

E-Mail: ir@svb-ag.de



