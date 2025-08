EQS-Media / 01.08.2025 / 10:02 CET/CEST

Die Shareholder Value Beteiligungen AG ("SVB AG") hat im Rahmen des am 16. Juli 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aktienrückkaufangebotes insgesamt 17.915 eigene Aktien zu einem Preis von 91,00 Euro je Aktie erworben. Dies entspricht 2,57% Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Aktienrückkaufangebot richtete sich ursprünglich auf bis zu 10.000 Aktien der Gesellschaft. Nachdem der Gesellschaft im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes insgesamt 17.915 Stückaktien angedient wurden, hat sich der Vorstand entschieden von der in den Angebotsbedingungen vorgesehenen Angebotserhöhung Gebrauch zu machen und alle angebotenen Aktien zu übernehmen. Die Zuteilungsquote beträgt somit 100 %. Die Abwicklung der Auszahlung der Gegenleistung für die erworbenen Aktien erfolgt über die jeweilige Depotbank, voraussichtlich am oder um den 5. August 2025. Der Aktienrückkauf wurde aufgrund der hohen Differenz von über 20% zwischen Börsenkurs und Innerem Wert der SVB AG zur Wertverdichtung beschlossen. Nach Kosten erhöht der Aktienrückkauf den Innere Wert pro Aktie um mindestens EUR 58 Cent oder 0,5%. Zusätzlich können die erworbenen Aktien für die Bedienung des Mitarbeiteraktienoptionsprogramm (ESOP) genutzt werden. Durch den Rückkauf der eigenen Aktien wird die zukünftige Verwässerung und Kosten durch das ESOP für den Aktionär auf ein Minimum reduziert. Dies ist der Fall, da die Mitarbeiter die Matching-Aktien nach fünf Jahren selbst zum ursprünglichen Kaufkurs ihrer eigenen Aktien, kaufen müssen. Dr. Helmut Fink, Vorstand der SVB AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unser zweites Aktienrückkaufangebot in dieser Größenordnung erfolgreich abgeschlossen haben. Es war uns wichtig, unseren Aktionären zu zeigen, dass uns die Wertverdichtung und damit die einhergehende Reduzierung des Abschlages zum Inneren Wert am Herzen liegt. Gleichzeitig reduzieren wir durch diese Maßnahme die eventuellen Kosten des ESOPs signifikant. Die solide Kapitalbasis der SVB AG bleibt dennoch erhalten und wir befinden uns auf einem sehr guten Weg, langfristig signifikanten Shareholder Value zu schaffen. Zukünftig wollen wir jährlich prüfen, ob ein Aktienrückkauf wertstiftend und im Sinne aller Aktionäre durchführbar ist." Frankfurt,1.8.2025 Shareholder Value Beteiligungen AG Der Vorstand

Kontakt:

Nils Herzing

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Barckhausstr. 1

60325 Frankfurt

Tel: +49 152 583 873 69

E-Mail: ir@svb-ag.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG

Schlagwort(e): Unternehmen



01.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com