FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen unterschritten, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen die gesenkten Zielsetzungen für das laufende Jahr. Der Konsens könne nach diesen Nachrichten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken./tih/nas



