Der US-Solarmodulhersteller First Solar hat mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen seinen brancheninternen Führungsanspruch behauptet. Solarbranche in der Krise, Probleme gibt es viele Die Solarenergiebranche befindet sich in einer schweren Krise. Es herrschen Überkapazitäten, Verdrängungswettbewerb und politischer Gegenwind aus Washington. Die USA setzen unter US-Präsident Donald Trump lieber auf Kernenergie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...