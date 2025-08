© Foto: Daimler Truck

Die Aktien von Daimler Truck sind am Freitag massiv unter Druck geraten, nachdem der Nutzfahrzeughersteller seine Jahresprognose kassiert hat. Zum Handelsstart verlor das Papier in Frankfurt rund sieben Prozent.Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro. Das liegt unter den bisherigen Markterwartungen. Analysten hatten mit einem operativen Ergebnis von 4,15 Milliarden Euro gerechnet. Daimler Truck begründete dies mit der "anhaltenden Marktschwäche in Nordamerika". In allen anderen Segmenten bleibe die Prognose hingegen unverändert, teilte das Unternehmen mit. "Die Senkung kam in ihrer Deutlichkeit überraschend", erklärte …