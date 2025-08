Am Donnerstagabend veröffentlichte Daimler Truck im Rahmen einer Ad-hoc-Meldung eine Gewinnwarnung, nachdem dies Mitte Mai schon einmal der Fall war. Am Freitagvormittag stürzte die Aktie in der Spitze um fast sechs Prozent (Xetra) ab. Daimler Truck Holding AG hat im zweiten Quartal 2025 eine starke Performance auf Konzernebene gezeigt: Das bereinigte EBIT lag mit 1,118 Mrd.?Euro über den Erwartungen, ebenso wie die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft ...

