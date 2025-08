FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.08.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETS AT HOME TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 190 (285) PENCE - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 595 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 400 (366) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4450 (3900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 92 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2650 (2450) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUST GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 220 (170) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETS AT HOME TARGET TO 275 (285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 280 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1200 (1300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4400 (4200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12800 (12700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAFESTORE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 820 (770) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3010 (2710) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS JUST GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 220 (160) PENCE - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1550 (1560) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13450 (13620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PRICE TARGET TO 14500 (14000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5400 (5100) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1980 (2080) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 231 (218) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12800 (12700) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 437 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEEFE, BRUYETTE & WOODS RAISES CLOSE BROTHERS TARGET TO 500 (485) PENCE - 'OP' - PANMURE LIBERUM RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 322 (250) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 110 (130) PENCE - RBC RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2950) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4120 (4000) PENCE - 'SELL'



