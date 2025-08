Börsentag beginnt mit Verlusten - Bayer sticht heraus, Daimler Truck im Rückwärtsgang

Mit spürbarem Gegenwind startet der DAX in den Freitag: Der deutsche Leitindex zeigt sich deutlich schwächer und reiht sich damit in das insgesamt trübe Marktbild ein. Auch die US-Indikationen deuten auf einen verhaltenen Handelsbeginn hin, wenn auch mit etwas geringerer Abwärtsdynamik. Die Zurückhaltung der Anleger ist spürbar - im Fokus stehen die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten, die für neue Orientierung sorgen könnten. Bis dahin dominieren Vorsicht und Abwarten das Geschehen an den Märkten.

Makroökonomischer Überblick:

Im Zentrum des makroökonomischen Interesses stehen heute die US-Nonfarm-Payrolls. Für Juli wird ein Stellenzuwachs von 110.000 erwartet - nach 147.000 im Vormonat. Parallel dazu rechnen Volkswirte mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,2 Prozent. Die Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für die konjunkturelle Verfassung der US-Wirtschaft und könnten die Marktstimmung am Nachmittag maßgeblich beeinflussen.

Im Fokus:

Gegen den schwachen Gesamtmarkttrend setzen sich die Aktien von Bayer deutlich ab. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern überzeugte mit vorläufigen Quartalszahlen, insbesondere das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag über den Erwartungen. Treiber war die Sparte CropScience, die sich trotz regulatorischer Herausforderungen robust zeigte. Zwar belasten milliardenschwere Rückstellungen für Glyphosat- und PCB-Klagen weiterhin die Bilanz, doch die Anleger honorieren die operative Stärke - die Aktie legt vorbörslich deutlich zu.

Weniger erfreulich verläuft der Tag für Daimler Truck. Die Aktie gerät nach einer erneuten Senkung des Jahresausblicks unter Druck. Zwar konnte der Konzern im zweiten Quartal mit einer soliden Marge punkten, doch die schwächelnde Nachfrage in Nordamerika und die Unsicherheit rund um US-Zölle zwingen das Management zu einer vorsichtigeren Prognose. Besonders das Ausmaß der Korrektur überrascht viele Marktteilnehmer negativ - die Aktie verliert vorbörslich spürbar an Boden.

