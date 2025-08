Wenige Wochen nach dem Start seines Robotaxi-Dienstes in der texanischen Großstadt Austin bietet Tesla nun auch in San Francisco und Umgebung einen Fahrdienst an. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied zu dem Angebot in Austin: In San Francisco sitzt ein Fahrer hinter dem Steuer. Der im Juni in Austin gestartete Robotaxi-Dienst wird bislang mit rund 20 Model Y betrieben, die nur in einem kleinen Teil der Stadt verkehren und mit einem "Sicherheitsüberwacher" ...

