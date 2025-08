Hohe Goldgehalte: Sranan Gold entnimmt hochgradige Proben auf Tapanahony-Projekt

Anzeige / Werbung Laborberichte bestätigen Goldgehalte von bis zu 76,6 und 23,7 g/t Auf Randy's Pit, einer attraktiven Lagerstätte auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname, hat Sranan Gold (CSE: SRAN, FSE: P84K, WKN: A416C1) in den vergangenen Monaten Proben genommen, deren Laborergebnisse nun vorliegen. Sie ergaben hohe Gehalte von 76,6 g/t und 23,7 g/t Gold Das Projekt Tapanahony umfasst 29.000 Hektar und liegt in einem der ältesten und größten Kleinbergbaugebiete Surinames. Es liegt im Herzen jener Zone, innerhalb derer sich in Suriname gerade ein moderner Goldrausch vollzieht und gilt deshalb als sehr vielversprechend. Auf Tapanahony wurden entlang eines 4,5 Kilometer langen Trends mehrere Abbaugebiete erschlossen. Auf ihnen wird von lokalen Bergleuten in bedeutendem Umfang Saprolit abgebaut. Der artisanale Bergbau ist deshalb auch für Sranan Gold ein idealer Ansatzpunkt für die eigene Entwicklung des Projekts. Die Entnahme der Proben war in Schächten vorgenommen worden, die von den auf dem Projekt tätigen lokalen Bergleuten erst vor kurzer Zeit nördlich von Randy's Pit angelegt worden waren. Insgesamt haben die Einheimischen vier Schächte mit einer Tiefe von 20 bis 30 Meter von Hand ausgehoben. Aus ihnen wurden insgesamt neun Bodenproben entnommen. Laborberichte bestätigen Goldgehalte von bis zu 76,6 und 23,7 g/t Die Berichte aus dem Labor bestätigen die Anwesenheit von Gold, denn in den besten Proben konnten 76,6 g/t und 23,7 g/t in den Gesteinsbrocken identifiziert werden. Der nördlichste der vier von den artisanalen Bergleuten gegrabene Schacht zeigt in westlicher Richtung abfallende Adern und deutet mit Stichproben von bis zu 6,5 g/t Gold ebenfalls auf eine interessante Mineralisierung. Der Zugang zu diesen Untertagebaustellen bietet Sranan Gold die Möglichkeit, die Ausrichtung und die damit verbundenen Veränderungen der Mineralisierung besser zu verstehen. Sie wird daher das Ziel der ersten Bohrlöcher des neuen Bohrprogramms des Unternehmens sein. Es ist das erste Bohrprogramm, das von Sraan Gold auf dem Tapanahony-Projekt durchgeführt werden wird. Die neuen Zielgebiete erscheinen als aussichtsreich, denn der mineralisierte Saprolit in diesen Abbaustätten enthält transponierte zuckerartige Quarzadern und intensive Serizit-Limonit-Veränderungen. Dies ist insofern interessant als Quarzadern und Eisensulfide, die zu Limonit oxidieren, typischerweise mit Gold assoziiert sind. Die Vorbereitung der ersten eigenen Bohrungen läuft an Neben den Proben aus den Schächten wurden zusätzlich weitere Proben an der Oberfläche genommen und ein Grabenprogramm gestartet. Mit diesen Gräben möchte Sranan Gold die Kontinuität der Goldmineralisierung testen. Die ersten Gräben werden bis zu 150 Meter südlich der Grubenbegrenzung angelegt. Aufbereitet und analysiert werden die Proben von Filab, einem lokalen in Paramaribo in Suriname ansässigen Labor. Alle Proben, die mehr als zwei Gramm pro Tonne Gold enthielten, wurden zudem neu analysiert und dabei auch einer gravimetrischen Analyse unterzogen, bei der das QA/QC-Verfahren angewendet wurde. Auch dies erwies sich als eine richtige und zukunftsweisende Entscheidung, denn die Stichproben enthielten vielversprechende Hinweise auf hochgradiges Gold. Zusätzliche Schürfgräben und weitere Bodenproben als nächste Schritte Als nächste Schritte sind nun die Aushebung von Kanälen und weiteren Schürfgräben zur Probenahme geplant. An sie sollen sich die ersten Bohrungen anschließen. Von ihnen erwartet sich das Unternehmen verlässliche Daten, um den durchschnittlichen Gehalt und die Mächtigkeit der angetroffenen Mineralisierungen exakter bestimmen zu können. Stichproben sind als mehr oder weniger zufällig ausgewählte Proben zwar ein wichtiges, erstes Indiz, doch ihre Aussagekraft ist beschränkt, denn sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Mineralisierung wider. Mit den in den Schächten und an der Oberfläche genommenen Proben kann Sranan Gold zufrieden sein. Sie belegen unzweifelhaft, dass die artisanlen Bergleute einer interessanten Spur folgen, die das Unternehmen in den kommenden Monaten mit eigenen Arbeiten systematisch weiterverfolgen kann. Dr. Dennis LaPoint, der Vicepresident Exploration und Unternehmensentwicklung, zeigte sich deshalb erfreut und zufrieden über die Entwicklung der letzten Wochen: "Diese Schächte und Probenahmen sind für das Potential des Randy-Trends sehr spannend. Diese Probenahmen sind für Sranan bei der Aufnahme der Bohrungen von entscheidender Bedeutung. Wir können die Ausrichtung der mineralisierten Strukturen besser definieren und gleichzeitig das Vorhandensein von hochgradigem Gold nachweisen." Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

