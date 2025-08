Prof. Dr. Bernd Meyer und Ulrich Urbahn (Berenberg): Unaufhaltsame Staatsverschuldung - Konsequenzen für Anleger

01.08.2025 -

Die Sparanstrengungen rund um Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) in den USA sind im Sande verlaufen. Stattdessen hat die Trump-Administration mit der Verabschiedung des "One Big Beautiful Bill" das Haushaltsdefizit weiter erhöht und damit den Anstieg der Verschuldung der USA beschleunigt. Die Staatsverschuldung steigt jedoch nicht nur in den USA, sondern weltweit. Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset und Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg sind der Meinung, dass ein weiterer Anstieg der Staatsverschuldung insbesondere in den USA, vorerst kaum aufzuhalten ist. Die Experten zeigen die Implikationen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte weltweit auf und leiten konkrete Konsequenzen für Anleger ab. Strukturelle Inflation, steigende Anleiherenditen, Abwertung des US-Dollars sowie die Suche nach Sachwerten und alternativen Absicherungen dürften die prägenden Trends der nächsten Jahre sein. Diese sollten Anleger in ihrer Strategie dringend berücksichtigen.

(...)